Na de release van de current-gen versie van GTA V en GTA Online heeft Rockstar Games vandaag een nieuwe aankondiging gedaan. Zo komen ze met GTA+, wat een lidmaatschap is voor Grand Theft Auto Online, dat op 29 maart gelanceerd zal worden.

Dit lidmaatschap is exclusief voor GTA Online op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S en kost per maand $6,-. Wat de prijs in euro’s zal zijn is op moment van schrijven nog niet bekend, maar dat zal vast niet veel afwijken.

Gezien dit lidmaatschap met een maandelijkse betaling komt, mag je natuurlijk ook de nodige extra’s verwachten. Een van de belangrijkste perks is dat je elke maand GTA$ 500.000,- gestort krijgt op je Maze Bank account. Tevens profiteer je van GTA$ en RP bonussen, speciale voertuig upgrades en meer.

De voordelen verschillen echter per maand, maar in de eerste maand mag je het volgende verwachten:

GTA$500,000 delivered automatically to your Maze Bank Account.

The Principe Deveste Eight — along with a complimentary Hao's Special Works upgrade for it before it is made available to purchase by the general public — plus the HSW Orange Trip and HSW CMYK Glitch Liveries.

The Auto Shop located in La Mesa, introduces an assortment of gameplay updates from Los Santos Tuners. Current Auto Shop owners can relocate to La Mesa at no additional cost.

Waived LS Car Meet Membership fees. Current LS Car Meet members with GTA+ will be reimbursed GTA$50,000 during this event period.

Yacht owners can upgrade to the Aquarius Super Yacht at no additional cost.

The Gussét Frog Tee and Broker Prolaps Basketball Top and Shorts automatically added to your wardrobe.

The Conveyor Livery for the Mammoth Avenger, HVY APC, and TM-02 Khanjali.

A selection of free paints and emblems for the Auto Shop.

3X GTA$ and RP on Hao's Special Works Race Series.

2X Car Meet Rep on the Street Race Series.

Verder krijgen GTA+ abonnees de beschikking over speciale GTA+ Shark Cards die extra bonus cash opleveren bij aankoop in de PlayStation en Microsoft Store. Rockstar Games zal verder elke maand de nieuwe voordelen voor abonnees bekendmaken, die je ook hier op PlaySense zal lezen.

Tot slot moeten we aanstippen dat GTA+ een extra is voor fanatieke spelers, alsook nieuwkomers om nog meer uit de game te halen. Het is geenszins een verplichting om lid te worden als je GTA Online wilt spelen.