Houd jij je in Los Santos erg veel bezig met racen? Dan hebben we nu goed nieuws, want Rockstar Games heeft met de wekelijkse update de bonussen afgestemd op dat segment. Momenteel scoor je dubbele GTA$ en RP bij deelname aan Motor Wars en Drift Races. Meer van het fotograferen? Deze bonussen zijn ook van kracht bij Wildlife Photography.

Het is verder een update zonder al te veel bijzonderheden, alle details hieronder op een rijtje:

Gratis HVY Tee bij aankoop van de HVY APC, HVY Insurgent Pick-up of HVY Chernobog

Salvage Yard Robbery-doelwitten: De Willard Eudora, Truffade Z-Type en Dewbauchee Vagner

25% korting op Salvage Yards en hun Upgrades en Modifications

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Benefactor Stirling GT, Canis Seminole Frontier, Western Cliffhanger, Hijak Ruston en Western Rat Bike

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Albany Cavalcade XL en de Fathom FR36

Te winnen in de LS Car Meet: Als je deze week twee dagen op rij in de top 3 van de LS Car Meet Series belandt, krijg je de Vapid Winky

LS Car Meet Test Rides: De Annis S80RR, Benefactor Schafter LWB en Grotti Cheetah

HSW Premium Test Ride: De Pegassi Weaponized Ignus

Lucky Wheel-hoofdprijs: De HVY Nightshark

Mocht je in de markt zijn voor Salvage Yards, dan krijg je daar momenteel 25% korting op. Idem dito voor diens upgrades en modificaties. Verder zijn de onderstaande voertuigen in de aanbieding:

B-11 Strikeforce (vliegtuig) – 40% korting

HVY APC (legervoertuig) – 40% korting

HVY Chernobog (legervoertuig) – 40% korting

HVY Insurgent Pick-Up (offroad) – 40% korting

Mammoth Patriot Mil-Spec (offroad) – 30% korting

Pegassi Weaponized Ignus (supercar) – 30% korting

Tot slot nog een overzicht van het aanbod van de Gun Van en de kortingen die je krijgt op bepaalde wapens: