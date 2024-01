Racen is en blijft een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto Online en daarom richt de wekelijkse update zich nu op het drag racen. Dit levert je bij deelname dubbele GTA$ en RP op. Hetzelfde gaat op voor andere activiteiten rondom voertuigen. Zo scoor je eveneens dubbele GTA$ en RP met Auto Shop Robbery Contracts en de Rhino Hunt.

Heel uitgebreid of bijzonder is de update verder niet, maar zoals altijd hebben we de belangrijkste details op een rijtje gezet:

Voertuigen in de showroom van Premium Deluxe Motorsport: De Pegassi Torero (klassieke sportwagen, 30% korting), Canis Kalahari (offroad), Karin Futo (sportwagen), Dinka Jester (sportwagen) en de Imponte Ruiner (musclecar)

Voertuigen in de showroom van Luxury Autos: De Vapid Aleutian (SUV) en de Declasse Impaler LX (musclecar)

Salvage Yard Robbery-doelwitten: De Bravado Buffalo EVX (musclecar), Lampadati Viseris (klassieke sportwagen) en de Pegassi Toros (SUV)

Te winnen: Finish vier dagen op rij in de top 5 van de LS Car Meet Series om de Übermacht Zion Classic (klassieke sportwagen) te verdienen

Testritten: De Vapid Dominator ASP (musclecar, 30% korting), Karin Sultan RS Classic (sportwagen, 30% korting) en de Emperor Vectre (sportwagen)

Lucky Wheel-voertuig: De Pfister Growler (sportwagen)

Mocht je een lidmaatschap op de LS Car Meet overwegen, dan is het interessant om je nu aan te sluiten. Je krijgt namelijk 50% korting op een lidmaatschap en ook is er momenteel 50% korting op de LS Car Meet Takeover. Auto Shop Properties zijn tijdelijk eveneens gunstiger geprijsd met een korting van 30%. Dit gaat ook op voor de bijbehorende upgrades en modificaties.

Qua kortingen op voertuigen zijn de volgende nu in de aanbieding (30% korting):

Karin Calico GTF (sportwagen)

Annis Euros (sportwagen)

Vapid Dominator ASP (musclecar)

Karin Sultan RS Classic (sportwagen)

Pegassi Torero (klassieke sportwagen)

Afsluitend kun je bij de Gun Van terecht voor de volgende wapens. De kortingen hier zijn: 30% op de Railgun en 40% op de Assault SMG. Die laatste korting is enkel voor GTA+-leden.