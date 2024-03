Grand Theft Auto VI is in aantocht en de game zal ergens volgend jaar moeten verschijnen. De ogen zijn daarom vooral op die nieuwe release gericht, maar in de tussentijd laat Rockstar Games Grand Theft Auto Online niet voor wat het is.

Naast wekelijkse updates, waarvan je de details hieronder treft, komt er nog een Raid naar de game. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat we op 7 maart ‘The Cluckin’ Bell Farm Raid’ mogen verwachten.

In deze Raid zal je een nieuw kartel moeten uitschakelen. Deze groep opereert vanuit de Cluckin’ Bell Factory in Paleto Bay. Terwijl je het tegen dit kartel opneemt krijg je ook te maken met corrupte agenten van de Los Santos Police Department.

Veel details zijn nog niet bekend, maar je kan hieronder in ieder geval een trailer bekijken. Verder zal de Raid nieuwe voertuigen introduceren, waaronder de Bravado Gauntlet Interceptor in politie variant.

De wekelijkse GTA Online update heeft weer plaatsgevonden en die komt met de onderstaande activiteiten, bonussen en meer.

Dubbele GTA$ en RP voor Drift, Drag, Land en Issi Classic Races

Driedubbele GTA$ en RP voor nieuwe Community Series Jobs

20% korting op Drift Tuning Upgrades

30% korting op HSW Conversion Costs

Salvage Yard Robbery-doelwitten: De Obey Omnis e-GT, de Vapid Dominator GT en de Karin Previon

LS Car Meet Test Rides: De Ocelot Virtue, de Emperor Vectre en de Karin Boor, compleet met tijdelijke livery’s

HSW Premium Test Ride: De Pfister Astron Custom

Te winnen in de LS Car Meet: Als je deze week drie dagen de LS Car Meet Series wint, krijg je de Maibatsu MonstroCiti

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Vapid Flash GT

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Karin Futo GTX, de Annis Euros, de Dinka Jester RR, de Penaud La Coureuse en de Grotti Itali GTO Stinger TT

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Albany Cavalcade XL en de Karin Asterope GZ

Tot slot nog de kortingen van deze week en het aanbod van de Gun Van:

Kortingen

Drift Tuning Upgrades – 20% korting

HSW Conversion Costs – 30% korting

Ocelot Virtue (supercar) – 30% korting

Grotti Itali GTO Stinger TT (sportwagen) – 40% korting

Dinka Jester RR (sportwagen) – 40% korting

Annis Euros (sportwagen) – 40% korting

Karin Boor (offroad) – 40% korting

Gun Van