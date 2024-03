Recent werd The Cluckin’ Bell Farm Raid toegevoegd aan GTA Online en die staat momenteel nog in de spotlights. Rockstar Games heeft aangekondigd dat spelers van deze Raid dubbele beloningen krijgen voor de Setup Missions, dit zowel in RP als GTA$.

Dat is niet het enige, want ook krijg je dubbele beloningen bij deelname aan Drag Races en Running Back. Terug naar de Raid. Mocht je GTA$ 50.000,- verdienen als Associate of Bodyguard, dan ontvang je gratis een Cluckin’ Bell Cap.

Andere belangrijke details hieronder op een rijtje:

Salvage Yard Robbery-doelwitten: De Pfister Comet S2 Cabrio (sportwagen), Enus Jubilee (SUV) en Lampadati Cinquemila (sedan)

Voertuigen in de showroom van Premium Deluxe Motorsport: De Enus Cognoscenti (gepantserde sedan), Dinka Jester (racewagen) (sportwagen), LCC Avarus (motorfiets), Vapid Retinue (klassieke sportwagen) en Albany Hermes (musclecar)

Voertuigen in de showroom van Luxury Autos: De Canis Terminus (offroad) en Grotti Turismo Omaggio (supercar)

Hao’s Premium Test Ride: De Declasse Vigero ZX Convertible

Te winnen in de LS Car Meet: Finish 5 dagen op rij in de top 3 van de LS Car Meet-serie om naar huis te gaan met de Vapid Clique Wagon (musclecar)

LS Car Meet Test Rides: De Annis RE-7B (supercar), Emperor ETR1 (supercar) en de Pfister Comet SR (sportwagen)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Pegassi Osiris (supercar)

Ook valt er deze week weer te profiteren van kortingen op voertuigen, zo zijn de onderstaande in de aanbieding:

Vapid Aleutian (SUV) – 25% korting

Declasse Impaler LX (musclecar) – 25% korting

Bravado Dorado (SUV) – 25% korting

Declasse Vigero ZX Convertible (musclecar) – 25% korting

Shitzu Defiler (motorfiets) – 30% korting

Nagasaki Outlaw (offroad) – 30% korting

Verder hebben we nog een overzicht van het aanbod van de Gun Van deze week:

Pipe Wrench

Battle Rifle

Widowmaker

Combat Shotgun (20% korting)

Pistol .50 (50% korting voor GTA+-leden)

Pump Shotgun

Grenade Launcher

Molotovs

Sticky Bombs

Pipe Bombs

Armor

Tot slot de perks voor GTA+-leden: Een gratis Pfister 811 (supercar) in de showroom van de Vinewood Car Club, kleding in het kader van St. Patrick’s Day, nieuwe Chameleon Paints, 1,5x GTA$ en RP voor Original Heist Finales en meer.