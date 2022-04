We zien tegenwoordig wel vaker dat klassieke games een (kleine) facelift krijgen en een nieuw leven beginnen op de moderne platforms. Aspyr Media is één van de studio’s die gespecialiseerd is in het porten van dergelijke klassiekers en het is goed mogelijk dat Star Wars: Rogue Squadron één van hun volgende projecten wordt.

Op Twitter kreeg de studio namelijk een vraag naar een eventuele overgang van Rogue Squadron, die in 1998 lanceerde voor de pc en Nintendo 64. Het antwoord van de studio was kort, maar duidelijk. Bij Aspyr zijn ze namelijk enorme fans van Star Wars en ze zouden graag Rogue Squadron voorzien van een port. Als er genoeg vraag naar is, dan gaat Aspyr maar wat graag aan de slag.

Here at Aspyr we're huge Star Wars fans and love bringing Star Wars games to new audiences. For us, it’s all about the games we think players are most passionate about and would love to see brought to new platforms. If the demand is there, we’re on board

— Aspyr (@AspyrMedia) April 18, 2022