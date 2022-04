De Super Mario film is al geruime tijd in de maak en stond aanvankelijk gepland voor een bioscooprelease tegen het einde van dit jaar. Nintendo heeft echter laten weten dat ze meer tijd nodig hebben en als gevolg daarvan hebben ze de film opgeschoven naar de lente van 2023.

Om precies te zijn zal de film nu op 7 april in Noord-Amerika en op 28 april in Japan uitkomen. Wat de Europese nieuwe releasedatum is, is vooralsnog niet bekendgemaakt, maar zal waarschijnlijk ook ergens in april 2023 liggen.

Miyamoto zelf liet dit namens Nintendo weten en hij bood zijn excuses aan met daarbij de belofte dat de film de moeite waard is om (langer) op te wachten.

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait.

