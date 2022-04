Sony heeft vanmiddag bekendgemaakt welke games deel uit zullen maken van PlayStation Plus in mei. Een grote verrassing is het niet, want de line-up lekte wederom al uit. En het lek blijkt te kloppen, want de games die voor volgende maand op de planning staan zijn FIFA 22 (PS5), Tribes of Midgard (PS4/PS5) en Curse of the Dead Gods (PS4).

Deze games zullen vanaf aanstaande dinsdag beschikbaar zijn om te downloaden, mits je natuurlijk lid bent van PlayStation Plus. Tot die tijd kan je de huidige line-up nog binnenhalen en die bestaat uit Hood: Outlaws & Legends voor de PS5 en Slay the Spire en Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated voor de PS4.

