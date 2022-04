Morgenmiddag maakt Sony PlayStation bekend welke games deel uit zullen maken van de line-up voor mei, maar zoals vrijwel elke maand gebeurt, zijn de games ook nu weer gelekt. Wederom via de Franse site Deallabs, waar gebruiker Billbil-kun de titels heeft gedeeld. Deze persoon heeft in het verleden keer op keer correcte informatie gedeeld, dus het lijkt betrouwbaar.

De games die we vanaf volgende week dinsdag mogen verwachten zijn als volgt:

FIFA 22 (PS4/PS5)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Tribes of Midgard (PS4/PS5)

Natuurlijk is het wachten tot de officiële bevestiging, maar die krijgen we morgenmiddag al. Mocht dit kloppen, goede line-up of denk je er anders over? PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier.