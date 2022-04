Zo snel als dat Call of Duty groeide met Modern Warfare, zo snel zakte het het afgelopen jaar ook weer in. Call of Duty: Vanguard werd ontvangen met een lauwe receptie en dat is ook terug te zien in de verkoopcijfers én de aflopende spelersaantallen.

Activision heeft geconstateerd dat er een afname was van 50 miljoen actieve spelers, dat betekent dus dat Call of Duty nu ongeveer 100 miljoen maandelijks actieve spelers heeft. Het bedrijf wijst de afname vooral toe aan de lagere verkopen van Call of Duty: Vanguard en de lagere interactie van spelers in Warzone.

Activision zal het tij hopen te keren met de volgende Call of Duty release en Call of Duty: Warzone voor mobiele telefoons.