Veel gamers zitten te wachten op The Elder Scrolls VI, maar die komt voorlopig nog niet uit. Wellicht is het daarom een idee om de wat oudere titels uit de bekende franchise te spelen. Hiervoor hoef je zelfs helemaal niets te betalen als je een pc hebt.

Bethesda heeft een tweetal The Elder Scrolls-titels op Steam gratis beschikbaar gesteld. Het gaat om The Elder Scrolls: Arena en The Elder Scrolls II: Daggerfall. Wil je liever een shooter spelen, dan is ook nog Wolfenstein: Enemy Territory zonder maar een cent uit te geven binnen te halen.

Buiten de genoemde gratis The Elder Scrolls-titels, worden er ook nog twee delen goedkoop aangeboden. The Elder Scrolls: Legend: Battlespire en The Elder Scrolls Adventures: Redguard zijn voor € 5,99 aan te schaffen.