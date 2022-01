We wisten allemaal dat de release van The Elder Scrolls VI bij lange na nog niet aan de orde is. Meerdere signalen vanuit sleutelpersonen binnen Bethesda, waaronder Pete Hines, wijzen op een release die nog erg lang van ons verwijderd is.

De release van Starfield, die in november van dit jaar is, zal eerst achter ons moeten liggen alvorens Bethesda zich volledig op The Elder Scrolls VI zal storten. Een nieuwe aanwijzing dat The Elder Scrolls VI zich duidelijk nog in een vroeg stadium van de ontwikkeling bevindt, namelijk pre-productie, komt boven water door een LinkedIn CV van een medewerker van Bethesda.

Via Twitter laat gebruiker @bogorad222 een screenshot zien van het inmiddels aangepaste profiel. Hierop zien we onderaan een stukje over waaraan op dit moment gewerkt wordt, waaronder deze titel waarbij staat dat het project in pre-productie verkeert. Dit betekent hoe dan ook dat we de aankomende tijd, zoals verwacht, zeker geen nieuwe informatie hoeven te verwachten van de studio.

The Elder Scrolls VI werd met een enorme klap onder de aandacht gebracht tijdens de E3 in 2018, waarna het weer snel terug in Bethesda’s trukendoos werd gestopt.