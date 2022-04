Met het nog immer populaire De Sims en het immense succes wat Animal Crossing: New Horizons heeft weten te boeken, is het niet vreemd dat ook Disney een gooi doet naar het life sim genre. In Disney Dreamlight Valley kan jij een virtueel leven starten samen met al jouw favoriete Disney figuren. En dat allemaal ook nog eens gratis en voor niets.

Net als Disney Speedstorm, wordt Disney Dreamlight Valley ontwikkeld door Gameloft. Hoewel de volledige release gepland staat voor 2023, kan je deze zomer al aan de slag met de game mits je de Founder’s Pack koopt óf een Xbox Game Pass abonnement hebt.

Disney Dreamlight Valley zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, op pc en Mac via Steam, Epic Games Store, Microsoft Store en de Mac App Store.