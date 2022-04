Een tijdje terug kwam Gameloft met een korte teaser, waarmee Disney Speedstorm uit de doeken werd gedaan. Het betreft een free-to-play racer met duidelijke Mario Kart-elementen erin verwerkt, maar dan natuurlijk met een hele hoop van de bekende Disney personages. Mocht je nu bang zijn dat deze game niet op jouw favoriete platform verschijnt, niet getreurd, die kans lijkt ons namelijk zeer klein.

Disney Speedstorm zal namelijk verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en op pc via Steam, Epic Games Store én Microsoft Store. Dit werd bekendgemaakt middels wederom een korte teaser van Gameloft, die je hieronder kan bekijken. Verdere details en informatie moeten we nog afwachten, zo weten we niet wanneer de game precies uitkomt.