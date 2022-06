Eerder dit voorjaar kondigde Gameloft Disney Dreamlight Valley aan, die je zou kunnen vergelijken met titels als The Sims en Animal Crossing: New Horizons. Zoals de titel al verklapt, speelt de game zich af in de Disney en Pixar wereld. Je kunt in het spel al jouw favoriete personages in een idyllisch dorpje ontmoeten. Deze ontmoetingen gaan over enkele maanden al plaatsvinden.

Disney Dreamlight Valley zal namelijk vanaf 6 september in early access op pc en diverse consoles verschijnen. De titel gaat later in 2023 ook verder door het leven als free-to-play en als je wilt deelnemen aan de early access, zal je een Founder’s Pack moeten aanschaffen. De prijs van deze Founder’s Pack is nog onbekend op het moment van schrijven.

Verder heeft Gameloft ook voor het eerst gameplay beelden getoond, die je hieronder kunt bekijken.