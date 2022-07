Gameloft heeft een nieuwe gameplay trailer uitgebracht voor Disney Dreamlight Valley. Dit spel is een combinatie van een life-sim en een avonturen game. Zo zal je naast vissen en planten houden ook bezig zijn met het voltooien van quests, op avontuur gaan en deelnemen aan verschillende activiteiten met diverse Disney en Pixar personages.

In het spel zal je samen met WALL-E je tuin kunnen houden of bijvoorbeeld koken met Remy uit Ratatouille. Het is jouw doel om de vallei te herstellen en het droomkasteel te bevrijden van de kwaadaardige ‘Forgetting’.

Disney Dreamlight Valley komt op 6 september uit in early access op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Om toegang te krijgen tot de early access-versie zul je het spel wel moeten aanschaffen. In 2023 zal het spel een free-to-play release krijgen.

Je kunt de nieuwe trailer van Disney Dreamlight Valley hieronder bekijken.