This War of Mine is een van de uniekere survival games op de markt, waarin jij een groep overlevenden te midden van een oorlog moet zien te laten overleven. Naast dat het concept dus bijzonder is, raakt het ook een realistisch thema wat gezien de huidige omstandigheden in sommige landen, deze release wellicht nog wat relevanter maakt.

This War of Mine: Final Cut vindt op 10 mei zijn weg naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Daarnaast zal de game ook via Game Pass te spelen zijn, zowel op de Xbox als pc. This War of Mine: Final Cut is eerder al op pc verschenen via Steam, GOG en de Humble Store. Meer weten over de game? Check dan hier onze review.