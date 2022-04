De ontwikkelaar nDreams heeft zich in de afgelopen jaren vooral gespecialiseerd in het ontwikkelen van PlayStation VR games. Dit doen zij voor verschillende VR-platformen, waaronder PlayStation VR. Het blijkt dat ze nu ook werken aan een nieuwe titel voor PlayStation VR2.

Via Twitter heeft de ontwikkelaar laten weten dat ze met een ‘next-gen’ game bezig zijn voor het nieuwe platform van Sony. Veel meer dan dat weten we op dit moment niet, behalve dat de aankondiging niet heel lang meer op zich zal laten wachten.

De vraag in deze is vervolgens: gaat de ontwikkelaar op eigen initiatief hun PlayStation VR2 game aankondigen of zit er een showcase in de pijplijn? De nieuwe headset verschijnt volgens geruchten niet voor begin 2023, maar nu we richting de helft van 2022 gaan, zou een eerste inhoudelijke blik niet gek zijn.