De laatste tijd is er veel te doen rondom het opkopen van ontwikkelaars en uitgevers. Sony heeft de eigen PlayStation Studios gaandeweg flink uitgebreid met nieuwe first-party ontwikkelaars, terwijl Microsoft de pijlen richtte op grote uitgevers als Bethesda en Activision. Nu is er weer een nieuw gerucht ontstaan over de eventuele overname van studio’s en ditmaal is Warner Bros. het onderwerp van gesprek.

Uitgever Warner Bros. Games werd vorige maand officieel samengevoegd met Discovery, wat resulteerde in het nieuwe mediabedrijf Warner Bros. Discovery. Imran Khan, één van de presentatoren van Kinda Funny, meldt nu op Twitter dat hij heeft vernomen dat Warner Bros. Discovery de gameontwikkelaars die onder het bedrijf vallen te koop aan wil bieden. In een volgend bericht stelt Khan dat Sony en Microsoft beiden geïnteresseerd zouden zijn in de Warner Bros. studio’s. Ze zouden echter niet de enige zijn, want EA, Take-Two, Tencent, Netease en PUBG Corp. willen volgens Khan mogelijk toeslaan. Warner Bros. bezit diverse bekende studio’s. Denk bijvoorbeeld aan Rocksteady, NetherRealm en Avalanche Software, dat momenteel aan Hogwarts Legacy werkt.

Wat het gerucht interessanter maakt, is dat Khan niet de enige is die melding maakt van de mogelijke verkoop van de studio’s van Warner Bros., want journalist Jeff Gerstmann meldt via Twitter hetzelfde te hebben vernomen. Daarnaast is dit niet de eerste keer dat er over de verkoop van ontwikkelaars van Warner Bros. gespeculeerd wordt. Sony liet onlangs nog weten meer ontwikkelaars te willen opkopen en lijkt dus één van de kandidaten om een deal met Warner Bros. Discovery te sluiten. We houden het in de gaten!