Iedere maand worden er nieuwe titels toegevoegd aan de bibliotheek van Game Pass en het heeft er nu alle schijn van dat via de Microsoft Store twee toekomstige toevoegingen aan de service vroegtijdig zijn verklapt.

In de Microsoft Store is namelijk bij zowel FIFA 22 als Battlefield 2042 het logo van Game Pass toegevoegd, terwijl tot op heden nog niet is bevestigd dat beide games aan de bibliotheek van Game Pass worden toegevoegd. Het zou natuurlijk om een foutje kunnen gaan, maar de kans is groot dat Microsoft via haar online winkel de mond voorbij gepraat heeft. In dat geval zal een officiële aankondiging vermoedelijk niet lang meer op zich laten wachten.

Als FIFA 22 en Battlefield 2042 inderdaad naar Game Pass komen, is de kans ook aanwezig dat de games worden toegevoegd aan de bibliotheek van EA Play, de abonnementsservice van Electronic Arts. Veel titels van EA die via Game Pass aangeboden worden, verschijnen namelijk ook in het aanbod van EA Play. In dat geval kan dit dus ook goed nieuws zijn voor PlayStation-gamers met een abonnement op EA Play.

Heel verrassend zou de toevoeging van FIFA 22 aan Game Pass niet zijn, aangezien de voetbalgame deze maand ook onderdeel uitmaakt van de PlayStation Plus games die abonnees zonder extra kosten kunnen downloaden. Van Battlefield 2042 zou je kunnen zeggen dat het tamelijk vroeg is om de game via Game Pass aan te bieden, maar aangezien het spel de nodige kritiek krijgt, zou het aanbieden via Game Pass een slimme zet kunnen zijn om nieuwe spelers aan te trekken.