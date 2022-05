Later deze maand kunnen we weer aan de slag met ons favoriete ras bloedzuigers, de vampiers uit Vampire: The Masquerade. De nieuwste telg in dit steeds langer wordende rijtje narratief gedreven videogames heet Swansong en belooft ons weer een boeiende ervaring voor te schotelen. De nieuwste trailer richt de schijnwerpers op Galeb, één van de oudste en meest gevreesde vampiers in de Amerikaanse stad Boston. Zeker de moeite waard om even kennis te maken.