343 Industries heeft zijn handen nog vol aan Halo Infinite. De ontwikkelaar staat op het punt om het tweede seizoen van Halo Infinite uit te brengen, maar dat weerhoudt 343 Industries er niet van om met een ander Halo project aan de slag te gaan, als we de geruchten mogen geloven.

Tijdens een recente aflevering van de Xbox Two podcast liet journalist Jez Corden weten dat hij er ‘vrij zeker’ van is dat 343 momenteel bezig is met een nieuwe Halo game, hij specificeert dat het hier niet om Infinite gaat. Corden kon verder geen details geven over het project, maar het is zeker niet de eerste keer dat we horen over een Halo-game naast Infinite.

Halo Infinite is het vlaggenschip van de Halo franchise op dit moment, en 343 heeft laten weten dat het van plan is om het spel voor de komende jaren te blijven steunen. Dat feit duidt er op dat dit andere Halo project zeer waarschijnlijk een spin-off game zal omvatten. Dat roept echter wel de volgende vraag op: wat voor gameplay kunnen we verwachten in deze nieuwe Halo?

Het blijft voor nu een mysterie, maar wie weet krijgen we al snel wat meer te horen tijdens Microsofts Xbox & Bethesda Games Showcase in juni. Wat zou jij graag zien in deze potentiële Halo spin-off?