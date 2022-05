Uitgever Team17 en ontwikkelaar OverBorder Studio hebben laten weten dat de soulslike game Thymesia op 9 augustus zal worden uitgebracht op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Thymesia had vorig jaar al beschikbaar moeten zijn op pc. Tenminste, dat was de planning die de ontwikkelaar initieel voor ogen had, maar helaas zag het spel uitstel naar dit jaar.

Pc-spelers krijgen extra goed nieuws vandaag, naast de bekendmaking van de releasedatum zullen zij namelijk ook nu al een demo kunnen spelen van Thymesia. Mocht je dus niks te doen hebben, dan kan je hier even een stukje van Thymesia proeven.

Met de onthulling van de releasedatum is Team17 ook zo vrij geweest om een gloednieuwe trailer uit te brengen. In de trailer zijn onder andere het snelle gevechtssysteem en het plaagwapen systeem te zien. Je kan de trailer hieronder bekijken: