In de Tomb Raider franchise zijn door de jaren heen veel games verschenen en met name de laatste delen sinds de reboot vielen over het algemeen erg goed in de smaak. Square Enix is echter niet langer verantwoordelijk voor de reeks, want de Embracer Group heeft zowel ontwikkelaar Crystal Dynamics als het IP overgenomen.

Tijdens een presentatie van de studio in navolging op deze overname is bekend geworden dat de franchise inmiddels 88 miljoen exemplaren heeft verkocht. De games sinds de reboot in 2013 zijn samen goed voor een totaal van 38 miljoen exemplaren, wat wel aangeeft dat de nieuwe richting van de franchise geapprecieerd wordt.

De drie games die sinds 2013 zijn uitgekomen, zijn voor 43.18% goed voor de totale verkopen van de franchise. De mobiele games, Lara Croft: Relic Run en Lara Croft: Go, zijn samen goed voor 53 miljoen betaalde downloads. Kortom, reden genoeg om de franchise voort te zetten, wat ook gebeurt. Het nieuwe deel is inmiddels aangekondigd.