Een paar maanden geleden werd Disgaea 6 Complete aangekondigd, de PlayStation- en pc-versie van de tactische RPG die eerder enkel op de Switch te spelen was. Een releasedatum hebben we intussen ook al, dus het aftellen kan echt beginnen… maar wat is dat eigenlijk, Disgaea?

Disgaea is een erg unieke game met heel wat eigen trekjes, iets wat je snel zal merken als je beslist de game op te pikken. Wil je je echter voorbereiden op de release, dan is er nu een nieuwe trailer die jou helemaal klaarstoomt voor wat zal komen. We krijgen zo’n vijf minuten lang uitleg over de verschillende features van de game en enkele tactieken.

Disgaea 6 Complete verschijnt bij ons op 28 juni, bekijk de nieuwe trailer hieronder.