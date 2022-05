Microsoft heeft aangekondigd wat we mogen verwachten van de maandelijkse update voor de Xbox Series X|S en toebehoren. Deze maand krijgt de mobiele applicatie voor iOS en Android een vernieuwde activitiy feed waarop content in de vorm van Stories gedeeld kunnen worden. Het is mogelijk om zelf Stories te maken en delen, alsook die van anderen te bekijken in de Xbox app.

De content die in de feed geplaatst wordt, zal 72 uur zichtbaar zijn en kan van alles betreffen. Denk dan aan screenshots die je in games gemaakt hebt, alsook Achievements die je behaald hebt. Daarbij kun je een tekst aan je post toevoegen, mocht je dat nodig achten.

Een andere nieuwe feature voor de Xbox consoles is de zogeheten ‘Quality of Service’ (QoS) tagging. Daarmee kun je prioriteit tags toevoegen aan uitgaande netwerk traffic, zoals party chat, console streaming, multiplayer en meer. Hierdoor krijgen dat soort connecties prioriteit en dat voorkomt issues met netwerkverbindingen.

Deze nieuwe features zijn inmiddels in Australië uitgerold en zullen op korte termijn wereldwijd beschikbaar gesteld worden.