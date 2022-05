Medieval Dynasty komt op een later tijdstip ook naar PlayStation VR2. Dat heeft ontwikkelaar Render Cube laten weten in gesprek met ISB Tech. De survival titel is al geruime tijd verkrijgbaar via Steam, maar zal dus ook een overstap maken naar verschillende virtual reality headsets.

Voordat PlayStation VR2 aan de beurt is, gaat men namelijk eerst een versie maken voor de Meta Quest 2. De ontwikkeling daarvan gaat voorspoedig en Render Cube heeft ervoor gekozen om de mechanics en systemen van de game specifiek voor de virtual reality headsets te maken. Het is dus geen simpele overzetting van de pc-versie.

In Medieval Dynasty is het aan jou om in de middeleeuwen op dieren te jagen en je eigen nederzetting van de grond af aan op te bouwen. Naarmate de tijd vordert zullen er steeds meer mensen in jouw eigen samenleving komen wonen en zul je flink wat werk moeten verzetten om hen te beschermen.

Wanneer Medieval Dynasty lanceert is nog niet bekend en dat is ook niet zo vreemd: PlayStation VR2 heeft zelf immers ook nog geen releasedatum.