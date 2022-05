Grand Theft Auto V werd in maart uitgebracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Deze nieuwe versie is voorzien van de nodige upgrades, waaronder de mogelijkheid tot ray tracing in de game via nieuwe visuele instellingen. Uit een datamine blijkt nu dat er mogelijk nog meer additionele functies bij gaan komen.

Ene @BennyHummm en @TezFunz2 melden dat er zowel bij de PlayStation 5 als de Xbox Series X versie van Grand Theft Auto V in de data vermeldingen van ‘ray tracing ambient occlusion’ en ‘ray tracing reflection occlusion’ terug te vinden zijn, die op uitgeschakeld staan. Dit hint naar een toekomstige beschikbaarheid.

En indien niet, dan zou het nog kunnen dat deze ray tracing features beschikbaar worden gesteld voor de pc-versie, die nog een update gaat krijgen. Indien zo, dan laten we dat natuurlijk weten.