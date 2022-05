Net zoals vrijwel ieder ander weekend kunnen Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate abonnees genieten van ‘gratis’ games. Dat is ook deze week het geval en Microsoft heeft weer een drietal games klaargezet die jij tot en met maandagochtend kunt uitproberen.

Het gaat deze week om de games Call of the Sea, Sid Meier’s Civilization VI en Overcooked! All You Can Eat. Mocht je graag één van deze games willen bemachtigen na de gratis periode, dan kan dat met een leuke korting. Zowel Call of the Sea en Sid Meier’s Civilization VI zijn voorzien van korting. Voor de keukenliefhebbers is op Overcooked! All You Can Eat helaas geen korting beschikbaar.

Xbox Live Gold of Game Pass abonnement nodig? Klik dan hier.