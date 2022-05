In december bracht Godfall ontwikkelaar Counterplay Games het spel opnieuw uit onder de naam Godfall: Challenger Edition. Deze versie was een ietwat uitgeklede versie van Godfall, die eventjes gratis werd aangeboden via de Epic Games Store en PS Plus. De inclusie op de laatsgenoemde service is een goede keuze geweest, aldus Daniel Nordlander van Counterplay Games.

Ondanks de kritiek die de versie ten tijde van de release kreeg te voorduren, trok het toch 2.5 miljoen nieuwe spelers aan, Daniel Nordlander noemt de PS Plus release daarom een ‘big win’ voor de studio. Daarmee was het doel van Counterplay Games bereikt om meer spelers naar het spel te halen voor een lager prijspunt. Uit die 2.5 miljoen zijn er geheid ook nog mensen die de upgrade hebben aangeschaft, echter zijn die nummers helaas niet bekend.

In fact, in just one month, Challenger Edition across platforms saw more than 2.5 million new players join the fight for Aperion. From our perspective, this was a big win. The objective of the Challenger Edition was to offer players an incredible value while getting them directly to the heart of two things that make Godfall spectacular – immersing yourself in the power trip and engaging in the many end game modes with friends.