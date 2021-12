Eergisteren werden officieel de PlayStation Plus-games voor december aangekondigd. Een van de titels die je aankomende dinsdag kunt downloaden, is Godfall: Challengers Edition. Zoals een lezer van ons al opmerkte, is deze titel niet hetzelfde als het origineel. We laten je graag weten hoe het precies zit.

Godfall heeft een singleplayer campagne, maar die is niet aanwezig in de Challengers Edition. De nieuwe editie van de game biedt je de drie endgame-modi van het origineel: Lightbringer, Dreamstones en Ascended Tower of Trials.

Alle 12 klasses zijn direct beschikbaar en je kunt online met elkaar spelen. Het is tevens mogelijk om je personage direct maximaal te upgraden qua level, maar het betreft hier dus niet de originele game. Een nuance waar je even rekening mee moet houden.