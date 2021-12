Het is inmiddels december en gezien aanstaande dinsdag de eerste dinsdag van de maand is, mogen we een update verwachten wat betreft de PlayStation Plus games. Net zoals in de afgelopen maanden zijn de games ook dit keer weer voortijdig gelekt en nu Sony een officieuze aankondiging heeft gedaan via sociale media in Spanje en Duitsland, hebben we zekerheid.

Aanstaande dinsdag mogen we namelijk Godfall voor de PS4 en PS5 verwachten. Daarnaast zijn Mortal Shell en LEGO DC Super-Villains de PlayStation Plus games voor de PS4 in december. Tevens zijn de drie PlayStation VR games als aardigheidje vanwege het vijfjarige bestaan eveneens in december nog beschikbaar.

Het gaat dan om The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition, The Persistence en Until You Fall.