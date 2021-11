Gezien het bijna december is, mogen we natuurlijk weer uitkijken naar een nieuwe line-up voor PlayStation Plus. En zoals wel vaker het geval is, zijn de games voor de komende maand weer gelekt. Op de website Dealabs is de line-up van drie PlayStation Plus games voor december geplaatst en die bestaat uit de volgende titels:

Godfall (PS4/PS5)

Mortal Shell (PS4/PS5)

LEGO DC Super-Villains (PS4)

De site Dealabs heeft zich meermaals bewezen als een betrouwbare bron. Zo ook eerder deze week nog toen de Xbox Games with Gold lekten. Of deze PlayStation Plus line-up klopt, is afwachten. Naar verwachting horen we daar volgende week woensdag meer over.