Naar verwachting kondigt Microsoft volgende week de Xbox Live Games with Gold voor december pas aan, maar de titels zijn al vroegtijdig gelekt. Dit via Dealabs, een website waar meermaals de PlayStation Plus line-up werd gelekt, die achteraf ook bleek te kloppen.

Nu is dat geen garantie voor nieuwe lekken, maar het is een betrouwbare site en zodoende weten we wat spelers de komende maand mogen verwachten. Hieronder de titels op een rijtje:

The Escapists 2 – Van 1 tot en met 31 december

Tropico 5 Penultimate Edition – Van 16 december tot en met 15 januari

Orcs Must Die! – Van 1 tot en met 15 december

Insanely Twisted Shadow Planet – Van 16 tot en met 31 december

Of het klopt is natuurlijk nog even afwachten, maar de kans daartoe is vrij groot.