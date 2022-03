Godfall is aangekondigd voor Xbox consoles en Steam middels een zeer korte trailer. Het betreft de Ultimate Edition van Godfall, die naast de basis game ook nog de Fire & Darkness en Ascended uitbreidingen plus pre-order cosmetic packs bevat.

Het is misschien een beetje laat, nadat het spel al eerder uit is gebracht op de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc, maar beter laat dan nooit. Wat mede komt door tijdelijke exclusiviteit, die nu dus is verlopen.

Mocht je hier dus op hebben gewacht, dan zal je Godfall: Ultimate Edition op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc vanaf 7 april kunnen spelen. Op dezelfde dag zal de gloednieuwe Exalted update ook worden uitgebracht. Je kan de aankondigingstrailer hieronder bekijken: