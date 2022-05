Electronic Arts heeft vanmiddag aangekondigd dat ze een samenwerking zijn aangegaan met Middle-Earth Enterprises voor de ontwikkeling van een nieuwe mobiele game. Het betreft hier de game The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth, die als free-to-play aangeboden zal worden.

De uitgever omschrijft de game als een ‘Collectible Role-Playing Game’, die de fantasy en het avontuur van The Lord of the Rings naar de fans en een nieuw publiek moet brengen. Elementen als strategie en sociale interactie vormen de kern van het spel, waarmee EA z’n portfolio van mobiele titels wil uitbreiden.

Veel inhoudelijke details hebben we nog niet over de game, maar EA laat weten dat de game geïnspireerd is door de verhalen, locaties, personages en de lore uit zowel The Lord of the Rings als The Hobbit. Deze zomer zal de game in beta test gaan, een releasedatum is nog niet bekend.