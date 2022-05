Duke Nukem Forever had dik tien jaar geleden dé Duke Nukem game moeten zijn, maar het project faalde hopeloos. Het was technisch een rommel en de cijfers logen er niet om, maar de verrassing was ook niet heel groot. Duke Nukem Forever is namelijk zeer lang in ontwikkeling geweest, verkeerde in development hell en meer.

De game die we uiteindelijk gekregen hebben was ook anders dan in eerste instantie de bedoeling was. Een eerdere versie werd op de E3 van 2001 getoond en van die verder ontwikkelde build zijn nu beelden en screenshots online verschenen. De build zou in grote lijnen van begin tot einde speelbaar zijn, maar klaar is het allerminst.

De video’s kan je hieronder bekijken, wat een leuk kijkje geeft op wat de game ooit had moeten worden. Het uiteindelijke resultaat, gemaakt door Gearbox Software, was niet veel soeps en scoorde tussen de 4.9 en 5.4 gemiddeld op verschillende platformen.