Naast dat Sony bekend heeft gemaakt hoeveel PlayStation 5 consoles ze hebben weten te verschepen in het afgelopen kwartaal en fiscale jaar, heeft ook Nintendo verkoopinformatie gedeeld. De Nintendo Switch blijkt inmiddels 107.65 miljoen keer verscheept te zijn naar retailers, dit was het aantal op 31 maart jongstleden.

De Nintendo Wii wist destijds 101.63 miljoen keer te verkopen, wat ooit de best verkopende Nintendo thuisconsole was. De Nintendo Switch is daar dus inmiddels dik overheen, maar het heeft nog wel even te gaan wil het de Nintendo DS verslaan, die op 154.02 miljoen staat. De Game Boy (Color) staat op 118.69 miljoen.

De best verkopende thuisconsole ooit is de PlayStation 2, die op 155 miljoen staat. Terug naar Nintendo zelf. Zij wisten in het afgelopen fiscale jaar 23.06 miljoen Nintendo Switch-consoles te verkopen. Dit is een daling van 20% tegenover een jaar eerder, maar dit werd al door Nintendo voorspeld.

Van de Switch verkopen over het afgelopen jaar betrof 25% het nieuwe OLED-model. De gewone Nintendo Switch was goed voor 58.7% en de rest van de verkopen betrof de Switch Lite.