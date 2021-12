De tekorten van diverse componenten blijven maar aanhouden en zorgen er voor dat consoles slecht beschikbaar zijn. Nintendo liet begin vorige maand al weten dat zij tot eind maart 2022 minder Switch consoles zullen maken dan de bedoeling was. Nu heeft president Shuntaro Furukawa wederom gewaarschuwd voor tekorten.

Volgens Furukawa zullen er ook na maart 2022 minder Nintendo Switch-consoles worden gemaakt. Er is op het moment veel vraag naar het OLED-model, maar er kunnen simpelweg niet zoveel exemplaren gemaakt worden als Nintendo zou willen. Het kan dus goed mogelijk zijn dat deze versie van de Switch in heel 2022 slecht verkrijgbaar zal zijn.

“It depends on the demand, but as we had feared, we will not be able to produce as many as we want to.”