LEGO heeft in samenwerking met Bandai Namco Europa en ontwikkelaar Red Games LEGO Brawls aangekondigd voor consoles. LEGO Brawls is geen gloednieuwe game, het spel was namelijk al langer beschikbaar via Apple Arcade op iOS en maakt deze zomer zijn weg naar consoles en pc.

Zoals de naam al een klein beetje verklapt, is LEGO Brawls een vechtspel in de trant van Super Smash Bros., Brawlhalla en Nickelodeon All-Star Brawl. Ditmaal zijn het echter niet de gele handen van SpongeBob waarmee je het je tegenstander lastig kan maken, maar deel je klappen uit met je Minifigs, die volledig aanpasbaar zijn.

LEGO Brawls positioneert zichzelf als een unieke ervaring, want waar de eerdergenoemde brawlers het vooral moeten hebben van de bekendheid van de personages, draait het in LEGO Brawls juist om het creëren van jouw vechter. Dan gaat het niet alleen om het uiterlijk, maar ook om de power-ups en wapens die je gebruikt.

Het spel zal beschikken over lokale multiplayer voor maximaal vier spelers en een online multiplayer modus, waarin je het kan opnemen tegen maximaal zeven andere spelers. Dit alles doe je in verschillende arena’s gebaseerd op diverse LEGO thema’s en sets.

LEGO Brawls staat gepland voor een release in juni 2022 op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.