Review | Nickelodeon All-Star Brawl – Na al deze jaren is er nog altijd geen goed antwoord geweest op Nintendo’s Super Smash Bros. serie. Sony probeerde het eens met PlayStation All-Stars Battle Royale en wist een leuke platform fighter af te leveren, maar het kwam qua kwaliteit niet in de buurt van wat Nintendo ons brengt. Flink wat jaren nadien was daar een vreemde indie game genaamd Slap City op Steam. Met in de hoofdrol rare, originele figuren en een wat simpel design. Maar de gameplay wist al gauw veel fans van het platform fighter genre te bekoren. In plaats van dat Sony of Microsoft hier bovenop zijn gedoken, is het Nickelodeon geworden die ontwikkelaar Ludosity direct vroeg om een platform fighter te maken met figuren van hun bekende cartoons. Nickelodeon All-Star Brawl is het resultaat en het is eigenlijk best aardig.

Minimalistisch

Mocht je nu een alinea verwachten waarin wij het verhaal van Nickelodeon All-Star Brawl toelichten, over hoe SpongeBob zijn maatje Patrick heeft gedumpt voor Catdog, dan kom je van een koude kermis thuis. Nickelodeon All-Star Brawl is gemaakt voor de competitieve scene en bevat enkel het broodnodige, dus geen verhaal. Een normaal potje is jij tegen maximaal drie computergestuurde tegenstanders of samen met drie andere spelers op de bank. Hierbij heb je de keuze of je op basis van levens wilt spelen of op basis van tijd, waarbij de persoon met de meeste KO’s de winnaar is.

Daarnaast is er een singleplayer arcade modus en een sports modus. In de arcade modus kies jij een personage en neem je het op tegen een lijst van computergestuurde tegenstanders. De sports mode is een modus waarin jij het samen met een ander opneemt tegen een ander team, waarbij je moet proberen een bal door het doel van het andere team te krijgen. Hoe de bal eruitziet bepaalt hoe hij vliegt, stuitert of misschien zelfs wel kleeft. Hierbij moet je jezelf bedenken dat de opties bestaan uit een normale voetbal, een bal zoals deze in American Football wordt gebruikt of een Plankton bal, die net als het gelijknamige personage een onheilspellend oog heeft. Een grappige extra, waarmee je ook nog eens wat dingen kan vrijspelen.

Nickelodeon All-Star Brawl speelt behoorlijk strak. De besturing zit goed in elkaar en doet in een zekere zin ook aan Super Smash Bros. denken. Wanneer je een beetje hebt geoefend begin je al gauw wat combo’s te leren en kan je jouw tegenstander ook steeds beter lezen. Wat de game zo interessant maakt is hoe ver de movesets van de karakters eigenlijk gaan, iets wat ook al met Slap City het geval was. Waar je in de competitieve scene van Super Smash Bros. al met van alles rekening moet houden met betrekking tot recoveren, dodgen of zelfs counteren, gaat Nickelodeon All-Star Brawl nog een stapje verder. Vooral door zijn snelheid. De game speelt namelijk vele malen sneller dan Super Smash Bros., waardoor je op het puntje van je stoel zit. De snelle gameplay wordt nog eens extra bevorderd door de verschillende dash mechanics die je in de game hebt. Je kunt dus (in de lucht) dashen om zo je momentum altijd te behouden qua snelheid in je gameplay.

Aparte keuzes

Qua roster zijn we niet ontevreden, maar we zijn het niet met alles eens. Om maar eens wat te noemen: De Angry Beavers schitteren door afwezigheid. Daarentegen hebben we natuurlijk wel SpongeBob, Avatar: The Last Airbender en Teenage Mutant Ninja Turtles er in zitten. Het roster komt uit op een totaal van twintig karakters, elk met hun eigen unieke moveset. Je hebt de lichtere karakters zoals SpongeBob en Invader Zim, of het wat grovere geschut in de vorm van Powdered Toast Man en Reptar. Het aanbod van stages is ook zeker niet verkeerd. Sommige series krijgen slechts een level, maar de sterren zoals SpongeBob SquarePants en Avatar: The Last Airbender mogen op meerdere stages rekenen, elk met een eigen platform en background design.

Voor een game van dit kaliber durven we te stellen dat de hoeveelheid content zeker goed is. Nickelodeon All-Star Brawl is namelijk geen titel die voor de volle mep verkocht wordt. Met een prijskaartje van €49,99 is het goed om te zien dat de makers echt wel moeite in hun game hebben gestoken. Maar met dit prijskaartje komt helaas ook een groot nadeel. Hoewel Nickelodeon All-Star Brawl lekker wegspeelt en in de kern erg indrukwekkend is, schreeuwt de rest van de game “low-budget”.

Rommelig

Tijdens de paar potjes die we online hebben gespeeld, merkten we ook dat veel spelers deze game bloedserieus nemen, want we werden diverse keren goed te grazen genomen. Maar zo hebben wij ook een keer behoorlijk onterecht gewonnen, want onze tegenstander viel dwars door het level heen. Deze bug is weliswaar van een behoorlijk kaliber, maar veelal zijn we tegen wat kleinere bugs aangelopen. Denk hierbij aan simpele clipping-issues of hitboxes die in onze ogen misschien niet helemaal lekker registreren. Vooral wanneer we tegen een van de grotere personages speelden, waren er wel twee of drie momenten waarbij we toch echt zeker wisten dat een aanval raak was, maar volgens de game niet.

Zo merk je toch wel dat je met een budget titel te maken hebt. Ludosity heeft als ontwikkelaar bijna op elk vlak de juiste keuze weten te maken, maar deze keuzes hebben ze dan niet tot in de puntjes kunnen uitwerken. Het vechten an sich speelt, zoals we eerder benoemden, behoorlijk strak. Maar de manier waarop sommige personages bewegen of klappen uitdelen voelt gewoon onlogisch. Alsof de hitboxes niet helemaal geregistreerd worden. Ludosity heeft wel aangegeven aan de game te blijven werken, dus hopelijk worden dit soort dingen binnenkort aangepakt.

Meer middelmatigheid

Grafisch is Nickelodeon All-Star Brawl ook absoluut geen hoogvlieger. Voor dit soort cartooneske personages heb je ook niet de beste graphics nodig, maar het ziet er allemaal erg geplastificeerd uit. De game is gemaakt op de Unity engine wat de ontwikkelaars een zee aan mogelijkheden geeft op het gebied van physics. Deze worden dan weer wel goed benut met het uitdelen van klappen en de manier waarop personages landen of juist uit de arena wegvliegen. Ook weet de game netjes te allen tijde 60 frames per seconde te houden op 4K, iets wat niet onbelangrijk is bij een titel als deze.

Over het geluid kunnen we eigenlijk heel kort zijn: het is niet best. Veel herhalende muziekjes met helaas weinig variatie en voice-acting ontbreekt in zijn geheel. Erg jammer gezien de personages die er in zitten. Het is een officiële Nickelodeon game, het zou toch niet moeilijk mogen zijn voor de ontwikkelaars om desnoods wat voice-clips uit oude afleveringen van de shows te kunnen gebruiken? Wij hebben ons geluid al vrij snel uitgezet en omgeruild voor wat van onze eigen muziek. Want met of zonder muziek, de game speelt over het algemeen lekker weg.

Gereviewed op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.