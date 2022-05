Onlangs werd er al gehint naar nieuwe personages voor Nickelodeon All-Star Brawl en inmiddels weten we om wie het gaat. Jenny van My Life as a Teenage Robot, Hugh Neutron van The Adventures of Jimmy Neutron en Rocko van Rocko’s Modern Life worden aan de game toegevoegd. Jenny is per direct beschikbaar. Hugh volgt in de zomer en Rocko komt in de herfst dit bonte gezelschap vervoegen.

De ontwikkelaars hebben sinds de release van deze Super Smash Bros.-kloon niet stilgezeten. De game is eerder al uitgebreid met gratis alternatieve kostuums en het rooster werd aangevuld met Garfield. Daarnaast wordt er gewerkt aan het toevoegen van ontbrekende features zoals voice-acting en cross-play ondersteuning. Onze Nickelodeon All-Star Brawl review lees je op de site.