Nickelodeon All-Star Brawl is voorzien van een gloednieuwe update die nieuwe items en voice-overs toevoegt aan het spel. De update kwam opeens uit de lucht vallen, zonder eerdere communicatie van de ontwikkelaar.

De stemmen zijn ingesproken door de stemacteurs die ook de personages vertolken in de tv-series. Daaronder vallen onder andere SpongeBob SquarePants’ stemacteur Tom Kenny, Jim Cummings als Shredder en nog veel meer. Daarnaast voegt de update nog een hele rits aan nieuwe items toe en zijn er wat kleine gameplay tweaks en fixes doorgevoerd. Zo is de standaard stock verhoogd naar 4.

De update komt precies op tijd voor het nieuwe PS Plus-aanbod deze maand, waar Nickelodeon All-Star Brawl een onderdeel van is. Benieuwd naar alle veranderingen en toevoegingen in de nieuwe update? Dan kan je de patch notes in het Twitterdraadje hieronder bekijken:

Our next major FREE update is here – and it’s a big one! We’re super excited to announce that voice acting and items are available TODAY on PC, @Xbox and @Playstation. @Nintendo Switch coming soon! #NickBrawl pic.twitter.com/nTLK5T6zEG

— Nickelodeon All-Star Brawl (@NickBrawlGame) June 6, 2022