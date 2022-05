Het is al eventjes geleden dat we nieuws hebben gekregen over Nickelodeon All-Star Brawl, maar daar komt verandering in. Het officiële All-Star Brawl Twitter-account is namelijk nieuws omtrent personages aan het teasen.

Volgens de Tweet zal er op 13 mei een onthulling plaatsvinden tijdens de IGN Broadcast. De tweet leest ‘Back to the lab again’, wat mogelijk een hint is naar een nieuw personage dat aangekondigd zal worden.

Heb jij enig idee welk personage dit zou kunnen zijn? Laat het weten!