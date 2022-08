Ontwikkelaars Ludosity en Fair Play Labs probeerden eind vorig jaar een waardige concurrent voor Super Smash Bros. op de markt te brengen in de vorm van Nickelodeon All-Star Brawl. Hoewel het daar in eerste instantie niet helemaal in slaagde, is de game inmiddels diverse keren van nieuwe features en content voorzien. Nu is er opnieuw DLC voor de brawler uitgebracht.

Hugh Neutron is namelijk uitgebracht als DLC-personage voor Nickelodeon All-Star Brawl. Het personage is onder de noemer ‘Hugh Neutron Brawler Pack’ voor €4,99 te koop. Voor deze prijs krijg je naast het nieuwe personage ook een nieuwe stage en een alternatief kostuum. Ben je in het bezit van de Season Pass, dan kun je deze content vanaf nu zonder extra kosten downloaden. Check onderaan dit bericht een trailer waarin Hugh Neutron in actie te zien is.

Samen met deze nieuwe content is er ook een grote update voor Nickelodeon All-Star Brawl uitgebracht. Update 1.15 heeft een gigantische hoeveelheid verbeteringen doorgevoerd. Naast dat er enkele bugs zijn verholpen, is de patch vooral bedoeld om een heleboel verbeteringen aan te brengen in de balans tussen de personages uit het spel. Mocht je benieuwd zijn naar alle aanpassingen, dan kun je hier de zeer uitgebreide patch notes lezen.