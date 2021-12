Nickelodeon All-Star Brawl is een aardige Super Smash Bros.-kloon, maar is zeker voor verbetering vatbaar. Zo mist de game een aantal features en een tweetal hiervan zullen alsnog worden toegevoegd.

Zoals je in de review van onze Wim al kon lezen, ontbrak het aan voice-acting in Nickelodeon All-Star Brawl. Art director Diego Hernandez heeft tegenover Hungrybox laten weten dat dit alsnog zal worden toegevoegd. Wanneer dit zal gebeuren en of alle personages voorzien zullen worden van stemmenwerk is niet bekend.

Een ander gemis voor de Super Smash Bros.-kloon is cross-play ondersteuning. Ook hiervoor geldt dat deze feature op een nog onbekende datum toegevoegd zal worden. Dit nieuws volgt op de recente release van Garfield als extra speelbaar personage, waaruit wel blijkt dat de ondersteuning erg serieus genomen wordt.