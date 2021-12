Vorige maand verscheen Nickelodeon All-Star Brawl, waarin je er lekker op los kunt meppen met jouw favoriete Nickelodeon personages. Zo kan je bijvoorbeeld aan de slag met figuren uit SpongeBob, Avatar: The Last Airbender en Teenage Mutant Ninja Turtles en nog wat andere shows. Dit roster wordt nu uitgebreid met een gratis nieuw personage en dat is niemand minder dan de luie, rode kater Garfield.

Garfield is vanaf nu gratis beschikbaar en deze iconische kater laat van zich zien in de onderstaande trailer. Deze kampioen in luieren is beschikbaar voor alle platformen met uitzondering van de Nintendo Switch. Op dat platform zal Garfield wat later deze maand verschijnen.

Benieuwd naar wat wij vonden van Nickelodeon All-Star Brawl? Lees dan zeker even onze review terug.