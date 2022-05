Activision zet met Call of Duty in op vrijwel elk denkbaar platform, zo ook mobiel. Call of Duty Mobile is wat dat betreft een groot succes, maar er wordt ook vooruit gekeken en daarom heeft de uitgever Project Aurora aangekondigd. Dit is de codenaam van een nieuwe mobiele titel, die Battle Royale als basis kent.

Gezien de aankondiging via de officiële Call of Duty-website is gedaan, ziet het er naar uit dat het hier om een mobiele Warzone gaat. De game is volop in ontwikkeling en de gameplay wordt momenteel getest in de gesloten alpha, waarover nog niets gedeeld mag worden.

Met andere woorden: we weten zo goed als niets, behalve dat er een nieuwe mobiele Call of Duty aan zit te komen. Voor updates en een FAQ kan je op deze site terecht.