Naast dat Nintendo verschillende exclusieve games op de planning heeft staan voor de Nintendo Switch later dit jaar, zitten er ook nog een hoop indies aan te komen. Eerder deze week organiseerde het bedrijf daarom een Indie World-presentatie, waarin de line-up getoond werd.

Mocht je de stream gemist hebben of nog een algemeen overzicht willen hebben van alle nieuwe aankondigingen, dan hebben we hieronder alle details. Naast informatie over verschillende titels, hebben we ook per game een trailer, zodat je er een beeld bij krijgt.

Het merendeel van de games die hieronder staan verschijnen pas later dit jaar, maar van de 20 titels zijn er in de tussentijd 4 uitgebracht. Dit staat per game aangegeven.

Ooblets



Kweek en train schattige kleine wezentjes die ooblets worden genoemd en bouw een nieuw leven op in de gezellige gemeenschap in Pas je personage aan, word vrienden met de locals, versier je huis, vervaardig voorwerpen, beheer je eigen winkeltje en doe mee aan epische danswedstrijden. Daarnaast kun je je ooblet-vriendjes andere outfits geven, minigames spleen en diverse gebieden verkennen in Oob, elk met hun eigen unieke personages, missies, voorwerpen en ooblets. Ooblets komt deze zomer naar de Nintendo Switch.

Batora: Lost Haven



Ga op reis in deze non-lineaire, verhaalgedreven, interplanetaire actie-RPG waarin hack-and-slash-actie wordt gecombineerd met twin-stick-shooter-elementen. In Batora: Lost Haven kruip je in de huid van Avril, een 16-jarig meisje dat beschikt over buitengewone krachten. Na een mysterieuze en vernietigende gebeurtenis is het aan jou om je planeet te redden. Verken kleurrijke en adembenemende werelden in dit razendsnelle avontuur waarin je de krachten van je geest en lichaam gebruikt om de uitdagingen en obstakels op je pad het hoofd te bieden. Kies jouw lotsbestemming wanneer Batora: Lost Haven deze herfst wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

ElecHead



ElecHead, waarvan het prototype werd gemaakt tijdens een wedstrijd op school, is gecreëerd door één persoon en biedt een stroom aan listige en uitdagende 2D-platformactie. Je speelt als Elec, een kleine robot met als missie om de wereld weer te verlichten. Elec kan zijn elektrische krachten gebruiken op muren, vloeren, platformen en schakelaars om ze te activeren. Hij kan ook zijn hoofd loskoppelen en gooien om objecten op afstand te activeren, maar wees voorzichtig: hij wordt zelf uitgeschakeld als hij zijn hoofd niet binnen 10 seconden terug heeft. Elec moet zijn koppie letterlijk en figuurlijk gebruiken om uit het gebouw vol valstrikken te ontsnappen. ElecHead komt deze zomer naar de Nintendo Switch.

Soundfall



Deze spectaculaire, ritmische dungeoncrawler combineert looter-shooteractie met muzikale gameplay die je laat swingen. Jij bent een Guardian of Harmony – een muzikaal genie dat door de Composers naar de wereld Symphonia is gebracht om tegen de troepen van Discord te vechten. Time je acties op de muziek om sterker te worden. Daarnaast zijn er meer dan 500 verschillende uitrustingsonderdelen beschikbaar waarmee je je vaardigheden kunt aanpassen, plus duizenden lootcombinaties. Trek er in je eentje op uit of speel met maximaal vier spelers** en vecht je een weg door dynamisch gegenereerde levels en ontmoetingen die zijn geïnspireerd door de muziek. Er zijn meer dan 140 nummers om uit te kiezen, wat zorgt voor een uitstekende herspeelbaarheid. Kom in het ritme van Soundfall, dat inmiddels verkrijgbaar is.

Wildfrost



Trotseer de barre omstandigheden in deze tactische roguelike deckbuilder. Stel je deck samen en ga op missie om een einde te maken aan de eeuwige vorst. Tijdens elke run kun je ook je schattige hulpkaarten aanpassen en upgraden en je dorpje uitbreiden om nieuwe voorwerpen, events en uitdagingen vrij te spelen. Bouw het perfecte deck en ga de strijd aan om de eeuwige winter te stoppen. Wildfrost wordt deze winter uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Totally Accurate Battle Simulator



Word de leider van rode en blauwe wiebelaars uit oude landen, griezelige plekken en fantasiewerelden in deze strategische simulatiegame met een hilarische twist. In Totally Accurate Battle Simulator gaan je ongebalanceerde troepen de strijd aan in historische gevechten. Je kunt zelfs nieuwe wiebelaars ontwerpen, naast de meer dan 100 typen waar je al over beschikt. Je kunt het ook lokaal of online** opnemen tegen je vrienden. Totally Accurate Battle Simulator wiebelt deze zomer naar de Nintendo Switch.

Gunbrella



Spelers kruipen in de huid van een norse wraakzuchtige houthakker die is gewapend met de mysterieuze Gunbrella: een vuurwapen dat ook als paraplu kan dienen. Zijn onderzoek raakt verstrikt in het reilen en zeilen van geesten en gangsters, smerissen en sekteleden, en de gevolgen van uitbuiting door bedrijven. Ga op zoek naar schroot en reserveonderdelen om je Gunbrella te upgraden om te zweven, te zwaaien, te sprinten en te duiken in zijwaartsscrollende gevechten. Gunbrella wordt volgend jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

We Are OFK



Beleef een interactieve reis over het vormen van een band en het leven in Los Angeles in We Are OFK. Ontmoet een volledig ingesproken cast van bijzondere personages via een geanimeerde serie met wekelijkse afleveringen en neem een kijkje in het leven van Itsumi Saito en haar vrienden. We Are OFK komt deze zomer naar de Nintendo Switch.

SILT



Neem een flinke hap lucht en duik diep de oceaan in om oude mysteries te ontrafelen in deze puzzel-avonturengame. Verken een surrealistische onderwaterwereld vol vreemde machines, oude ruïnes en gevaarlijke oceaanbewoners. Bestuur zeewezens en gebruik hun vaardigheden om puzzels op te lossen en dieper in de duisternis te geraken. Duik in de donkere wateren van SILT, dat volgende maand wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Mini Motorways



Heb je ooit in de file gestaan met het gevoel dat je er iets aan zou willen doen? In Mini Motorways ligt de verkeersproblematiek van de stad volledig in jouw handen. Bouw weg voor weg een wegennet op en creëer een bruisende metropool. Herontwerp je stad om het verkeer door te laten stromen en blijf aan de veranderende eisen voldoen. Hoelang kun jij deze wereldsteden draaiende houden? Gordels om voor Mini Motorways, dat inmiddels verkrijgbaar is.

Wayward Strand



Stap aan boord van een vreemd vliegend ziekenhuis en ontdek allerlei verhalen in dit ontroerende verhalende avontuur dat zich afspeelt op het platteland van Australië in de jaren 70. Speel als de onverschrokken tienerjournaliste Casey Beaumaris en volg de mensen in het ziekenhuis terwijl je de mysteries van het luchtschip aan het licht probeert te brengen. Verhalen van tientallen personages ontvouwen zich in realtime om je heen, dus kies zelf van welke verhalen je deel wilt uitmaken. Met elke playthrough heb je de mogelijkheid om iets nieuws te ontdekken. Wayward Strand landt op 21 juli op de Nintendo Switch.

Cult of the Lamb



Er staat je een willekeurig gegenereerde wereld te wachten in deze actie-avonturengame. Je kruipt in de huid van een bezeten lam dat gered is van vernietiging door een onheilspellende vreemdeling, en je moet je schuld terugbetalen… door een loyale gemeenschap van bosaanbidders te creëren. Verzamel middelen om gebouwen te bouwen en verzamel vervolgens je moed om dodelijke kerkers zoals de Silk Cradle te trotseren. Waag je in de donkere diepten vol bijtgrage spinnen en giftige miljoenpoten en versla Shamura, de eindbaas van de kerker. Cult of the Lamb komt dit jaar naar de Nintendo Switch.

Another Crab’s Treasure



In deze soulslike met schaaldieren bevind je je in een vervallen onderwaterwereld. Kruip in de schulp van Kril de heremietkreeft en gebruik het afval om je heen als schelp om aanvallen van vijanden te ontwijken die veel groter zijn dan jij. Ga op een epische schattenjacht en ontdek de duistere geheimen achter de vervuilde oceaan, met meer dan 50 verschillende schelpen om te gebruiken en talloze gevaarlijke vijanden om te verslaan. Another Crab’s Treasure schaart zich volgend jaar onder de games voor de Nintendo Switch.

Gibbon: Beyond the Trees



Maak gebruik van de dynamische besturing en slinger, glijd en spring door een handgeschilderde jungle. In dit ontroerende avontuur over vrijheid en overleven kruip je in de huid van een verdwaalde gibbon die op een gevaarlijke reis naar een onbekend gebied is gegaan. Spurt naar de vrijheid in de stand ‘Liberation’, of speel door een verhaal over het leven van verschillende wezens in de wereld. Gibbon: Beyond the Trees is inmiddels verkrijgbaar.

OPUS: Echo of Starsong – Full Bloom Edition



Zoek ongrijpbare asteroïden, ontmoet een kleurrijke cast van personages en ontrafel het mysterie van sterrenliederen in deze verhalende puzzelgame. Eda, een meisje dat mysterieuze geluidsgolven kan horen die bekendstaan als sterrenliedjes, ontmoet een jonge man die op zoek is naar de bron. Samen gaan ze naar het hart van de ruimte om een oud mysterie te ontrafelen. OPUS: Echo of Starsong – Full Bloom Edition is inmiddels verkrijgbaar.