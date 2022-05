Hoewel we pas twee volwaardige delen in de Ni no Kuni-franchise hebben mogen verwelkomen over de afgelopen tien jaar, hebben die games een zeer loyale fanbase weten op te bouwen. En waar een loyale fanbase is, daar past natuurlijk ook een mobiele game bij. Ni no Kuni: Cross Worlds komt na al bijna een jaar speelbaar te zijn in Japan nu ook onze kant op.

Ni no Kuni: Cross Worlds komt uit de stallen van Level-5 in samenwerking met Netmarble. Hoe de oorspronkelijke Ni no Kuni en diens opvolger van elkaar verschilde gaat dit met Cross Worlds niet anders zijn. Het is namelijk een MMO met diverse gatcha-mechanics erin verwerkt, het beste te vergelijken met Genshin Impact.

Ni no Kuni: Cross Worlds verschijnt op 25 mei voor iOS, Android én pc.